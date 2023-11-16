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В Госдуме заявили, что Всемирные игры дружбы раззадорили МОК

Депутат Госдумы Журова считает, что Всемирные игры дружбы раззадорили МОК

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России. Слова Журовой передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, их раззадорило, что, если мы проведем соревнования стран БРИКС, — это полмира. Их пугает, что на наши соревнования захотят приехать спортсмены из других стран, и это будет как подготовка к Олимпиаде в Париже», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Оргкомитете Игр дружбы отвергли обвинения МОК.

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