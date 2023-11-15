Главный тренер сборной России рассказал, против кого он хочет сыграть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением об уровне соперников национальной команды в условиях отстранения россиян от международных турниров, передает «Чемпионат.com».

«Хотелось соперников уровня Камеруна или Ирана, да. Но что есть, то есть», — сказал Карпин.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своей последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее Карпин рассказал, с какой командой можно сравнить Кубу.