Роднина отреагировала на призыв Березуцкого уезжать из России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на слова бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, который призвал футболистов уезжать из России, передает Sport24.

«Как футболиста знаю его, как человека — нет. Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение». А с лозунгами сейчас не время выступать», — сказала Роднина.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее Елена Вяльбе назвала Березуцкого козлом.