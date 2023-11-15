Гимнастка Гузенкова похвасталась минусовым шпагатом

Российская гимнастка Анастасия Гузенкова опубликовала в социальных сетях новый видеоролик, показав подписчикам свою растяжку.

Спортсменка выполнила продольный шпагат, расположив правую ногу на велотренажере, после чего согнула заднюю ногу и выполнила прогиб в спине.

20-летняя Гузенкова тренируется под руководством Олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Юлии Барсуковой и имеет звание мастера спорта международного класса. В ее активе пять золотых наград чемпионата России (два в командном первенстве и три в личном), а также золотая медаль этапа Кубка мира 2019 года в Ташкенте, где гимнастке удалось занять первое место в упражнении с лентой.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава ВХГР Ирина Винер назвала ожидаемой попытку МОК запретить странам участие в Играх дружбы.