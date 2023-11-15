В Оргкомитете Игр дружбы отвергли обвинения МОК

В Оргкомитете Игр дружбы — 2024 ответили на претензии Международного олимпийского комитета, который призвал страны игнорировать предстоящие соревнования, запланированные на сентябрь будущего года.



«Целью Игр дружбы никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению. Игры дружбы рассчитаны как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю, это особенно важно для спортсменов из России», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала МОК политизированной организацией.