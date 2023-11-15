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Вяльбе: пусть в МОК репу чешут, как им вернуть доверие и авторитет

Глава ФЛГР Вяльбе назвала МОК политизированной организацией

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью ТАСС заявила, что Международный олимпийский комитет превратился из спортивной в политизированную организацию.

По ее мнению, это объясняет нападки МОК на Игры дружбы — 2024, которые будут проведены в России.

«МОК боится проведения таких мероприятий, принимая по внимание то, что МОК допускает всяких «гендеров», а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции. Что они конкретно делают для спорта? Ничего! Не надо обращать на них внимание, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им вернуть доверие и авторитет», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что Игры дружбы не смогут заменить Олимпиаду.

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