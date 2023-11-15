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Гимнастки Аверины: Игры дружбы не заменят Олимпиаду

Гимнастки Аверины заявили, что Игры дружбы не смогут заменить Олимпиаду

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в интервью «Спорт-Экспрессу» заявили, что никаких альтернатив Олимпийским играм создать невозможно.

Спортсменки отметили, что проведение Игр дружбы в 2024 году в России положительно скажется на развитии отдельных спортивных дисциплин, однако сравнивать их по накалу с Олимпиадой некорректно.

«Тот, кто уже выступал на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями. Там другая атмосфера, общение, деревня, где живут другие спортсмены, совсем другие эмоции и переживания. Поэтому, конечно, нельзя заменить», — заявили гимнастки.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит работу с МОК.

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