Гимнастки Аверины: Игры дружбы не заменят Олимпиаду

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в интервью «Спорт-Экспрессу» заявили, что никаких альтернатив Олимпийским играм создать невозможно.

Спортсменки отметили, что проведение Игр дружбы в 2024 году в России положительно скажется на развитии отдельных спортивных дисциплин, однако сравнивать их по накалу с Олимпиадой некорректно.

«Тот, кто уже выступал на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями. Там другая атмосфера, общение, деревня, где живут другие спортсмены, совсем другие эмоции и переживания. Поэтому, конечно, нельзя заменить», — заявили гимнастки.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит работу с МОК.