В Кремле заявили, что Россия продолжит работу с МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который выпустил рекомендации всем Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных Играх Дружбы в России.

«Мы будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что. Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК занял в контексте наших спортсменов», — сказал Песков.

По его словам, в аббревиатуре МОК буква «М» не означает монополию на спортивный мир.

«Спортивный мир более многогранен, охватывает большое количество стран и форматы проведения соревнований могут быть разные», — отметил он.

Песков подчеркнул, что разные страны могут инициировать проведение спортивных мероприятий и это может происходить вне контекста МОК.

Также он ответил на вопрос журналистов о том, не станет ли обесцениванием движения, если МОК продолжит занимать жесткую позицию по отношению к России.

«Не стоит об этом говорить, сейчас нет, не в обозримой перспективе», — сказал пресс-секретарь главы государства.

До этого МОК призвал национальные олимпийские комитеты всех стран отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. Глава МОК Томас Бах заявил, что Москва организует турнир в политических целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Винер назвала ожидаемым желание МОК запретить странам участие в Играх дружбы.