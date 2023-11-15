Уткин представил возможную драку Пиняева и Дзюбы схваткой бойцов в весе петуха и курицы

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о возможной драке футболистов столичного «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева после победного матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Честно говоря, когда я прочитал, что Дзюба и Пиняев подрались, я пофантазировал секунд 30 над тем, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся; любая команда — это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, да еще и на славу. В общем, это случается», — написал Уткин.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

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