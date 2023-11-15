Еще один бразилец из «Зенита» может получить гражданство России

Защитник петербургского «Зенита» Родригао в интервью Sport24 заявил, что готов стать гражданином России, если получит соответствующее предложение.

По его словам, таким образом он сможет отблагодарить страну, которая дала ему многое в развитии.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложения его получить мне не поступало. Если получу его, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне здесь нравится. Если мне предложат российское гражданство, то я с удовольствием его получу», — заявил Родригао.

В нынешнем сезоне Родригао провел на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. По итогам первого круга чемпиона России на первом месте идет «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

Ранее экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин критично оценил стратегию «Спартака» в развитии.