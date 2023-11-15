Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еще один бразилец из «Зенита» может получить гражданство России

Защитник «Зенита» Родригао не исключил вступления в российское гражданство

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Родригао в интервью Sport24 заявил, что готов стать гражданином России, если получит соответствующее предложение.

По его словам, таким образом он сможет отблагодарить страну, которая дала ему многое в развитии.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложения его получить мне не поступало. Если получу его, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне здесь нравится. Если мне предложат российское гражданство, то я с удовольствием его получу», — заявил Родригао.

В нынешнем сезоне Родригао провел на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. По итогам первого круга чемпиона России на первом месте идет «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

Ранее экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин критично оценил стратегию «Спартака» в развитии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий