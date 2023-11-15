«Не конкуренты»: Аршавин раскритиковал «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в настоящее время работает в руководстве петербургского клуба, на YouTube-канале «Это футбол, брат!» поделился размышлениями о московским «Спартаке» и высказался о системе, которой пытаются следовать руководители красно-белых.

«Они хотят все систематизировать. Вести как бизнес. А в футболе все равно есть эмоции. Они все хотят на бумажке с цифрами — в футбол играть как в крестики-нолики», — заявил один из ведущих программы, агент Тимур Гурцкая.

«Хорошая информация. Значит, они пока не конкуренты. Если это так. Если они так хотят. Потому что футбол — это непрямое отражение настоящего бизнеса», — ответил Аршавин.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее «Спартак» назвали главным разочарованием РПЛ.