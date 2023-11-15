Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогер-миллионник заявила, что ранние занятия фигурным катанием вредят здоровью детей

Блогер Лещинская заявила, что в спорт детей не стоит отдавать раньше четырех лет

close
100%
Пресс-служба движения «Здоровое Отечество»

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», популярный блогер Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что родителям не нужно торопиться с тем, чтобы отдать ребенка в профессиональный спорт.

По ее мнению, специализированная подготовка ребенка не должна начинаться раньше восьми лет.

«На любительском уровне занятия спортом всегда принесут только пользу. C пяти лет ребенка можно отдавать на гимнастику и ритмику, но занятия по этому направлению обязательно должны быть щадящими. На футбол рекомендуется отдавать не раньше, чем с шести лет, а ставить ребенка на лыжи можно уже с четырех. Именно к этому времени на суставы малыша можно давать нагрузку. Настоящая профессиональная спортивная подготовка у ребенка должна начинаться с восьми лет, не раньше», — сказала Лещинская.

Также руководитель «Здорового Отечества» прокомментировала тот факт, что дети часто начинают заниматься фигурным катанием раньше четырех лет.

«Если вы отправили ребенка на фигурное катание в 2-3 года и мечтаете сделать из него олимпийского чемпиона, то это, к сожалению, не всегда положительно влияет на его здоровье. Если в раннем возрасте ребенок переносит травмы — переломы, вывихи, то в дальнейшем это может приводить к еще большим негативным последствиям. Это повышает риск хронических проблем с суставами, мышцами и костями. Такие травмы также могут влиять на общую физическую активность и уровень физической формы в долгосрочной перспективе человека», — заявила Лещинская.

Ранее дочь российского бойца ММА попала в больницу из-за алкоголя.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий