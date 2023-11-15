Блогер-миллионник заявила, что ранние занятия фигурным катанием вредят здоровью детей

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», популярный блогер Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что родителям не нужно торопиться с тем, чтобы отдать ребенка в профессиональный спорт.

По ее мнению, специализированная подготовка ребенка не должна начинаться раньше восьми лет.

«На любительском уровне занятия спортом всегда принесут только пользу. C пяти лет ребенка можно отдавать на гимнастику и ритмику, но занятия по этому направлению обязательно должны быть щадящими. На футбол рекомендуется отдавать не раньше, чем с шести лет, а ставить ребенка на лыжи можно уже с четырех. Именно к этому времени на суставы малыша можно давать нагрузку. Настоящая профессиональная спортивная подготовка у ребенка должна начинаться с восьми лет, не раньше», — сказала Лещинская.

Также руководитель «Здорового Отечества» прокомментировала тот факт, что дети часто начинают заниматься фигурным катанием раньше четырех лет.

«Если вы отправили ребенка на фигурное катание в 2-3 года и мечтаете сделать из него олимпийского чемпиона, то это, к сожалению, не всегда положительно влияет на его здоровье. Если в раннем возрасте ребенок переносит травмы — переломы, вывихи, то в дальнейшем это может приводить к еще большим негативным последствиям. Это повышает риск хронических проблем с суставами, мышцами и костями. Такие травмы также могут влиять на общую физическую активность и уровень физической формы в долгосрочной перспективе человека», — заявила Лещинская.

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