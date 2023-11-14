Фетисов послал главу МОК Баха после его слов об альтернативных соревнованиях

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов остался недоволен словами президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о создании альтернативных соревнований. Его слова передает «Матч ТВ».

«Да пошел он знаете куда. Кто он нам такой вообще? Какое отношение имеет Бах к тому, что происходит в нашей жизни? Кроме того, что он попирает права всех спортсменов. И мои в том числе.

Кто он нам такой? Еще запрещать он нам будет! Я вообще в эту сторону больше бы не смотрел. Послал бы этого Баха куда подальше», — сказал Фетисов.

Бах ранее назвал опасностью для спортивного движения организацию правительствами отдельных стран международных спортивных соревнований в обход МОК и международных спортивных федераций.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что МОК приползет на коленях и будет умолять россиян вернуться.