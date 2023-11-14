Бестемьянова не согласилась с Родниной, назвавшей Гран-при России первенством ЖЭКа

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что в России сохраняется интерес к фигурному катанию даже во время отстранения. Ее слова передает Legalbet.

«Со словами Родниной про то, что Гран-при России — первенство ЖЭКа, не согласна совершенно. Только что прошел Гран-при в Казани, где были полные трибуны, мы это видели. Поэтому не знаю о каких пустых трибунах шла речь в заявлении Родниной.

Мне до сих пор нравится смотреть фигурное катание, стараюсь следить за всеми соревнованиями. Специально выкраиваю время, чтобы все увидеть. Мне интересно. Видимо, я очень сильно люблю фигурное катание», — сказала Бестемьянова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее фигуристки Загитова и Щербакова вместе появились на ковровой дорожке премии Voice.