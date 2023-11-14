Бывший теннисист назвал главную причину победы Медведева над Рублевым

Знаменитый в прошлом российский теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил матч первого тура Итогового турнира года, в котором Даниил Медведев обыграл другого россиянина Андрея Рублева – 6:4, 6:2. По мнению, специалиста, третья ракетка мира показал теннис высочайшего уровня, что и стало залогом победы.

«Считаю, что Медведев показал суперский теннис, а Рублев очень старался и, наверное, играл в меру своих возможностей в тот день. На Андрее сказалось очень сильное желание победить, немножко это мешало мешало. Но скажу, что Медведев провел просто великолепный матч, у Рублева, прямо скажем, шансы были только в первом сете – брейк-пойнты. А дальше шансов и не было. Вся заслуга в победе принадлежит Медведеву», — уверен Ольховский.

В группе с Медведевым и Рублевым также выступают испанец Карлос Алькарас и представляющий Германию Александр Зверев, который и выиграл в матче первого тура у второй ракетки мира – 6:7(3), 6:3, 6:4. Во втором туре 15 ноября сначала сыграют Алькарас с Рублевым, а затем на корт в Турине выйдут и Медведев со Зверевым.

Ранее был назван лучший сезон в карьере Медведева.