Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист назвал главную причину победы Медведева над Рублевым

Экс-теннисист Ольховский: Медведев не оставил Рублеву шансов

close
100%
Lisa Leutner/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил матч первого тура Итогового турнира года, в котором Даниил Медведев обыграл другого россиянина Андрея Рублева – 6:4, 6:2. По мнению, специалиста, третья ракетка мира показал теннис высочайшего уровня, что и стало залогом победы.

«Считаю, что Медведев показал суперский теннис, а Рублев очень старался и, наверное, играл в меру своих возможностей в тот день. На Андрее сказалось очень сильное желание победить, немножко это мешало мешало. Но скажу, что Медведев провел просто великолепный матч, у Рублева, прямо скажем, шансы были только в первом сете – брейк-пойнты. А дальше шансов и не было. Вся заслуга в победе принадлежит Медведеву», — уверен Ольховский.

В группе с Медведевым и Рублевым также выступают испанец Карлос Алькарас и представляющий Германию Александр Зверев, который и выиграл в матче первого тура у второй ракетки мира – 6:7(3), 6:3, 6:4. Во втором туре 15 ноября сначала сыграют Алькарас с Рублевым, а затем на корт в Турине выйдут и Медведев со Зверевым.

Ранее был назван лучший сезон в карьере Медведева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий