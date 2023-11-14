Российский хоккеист предложил брать пример с НХЛ и устроить встречу с Путиным

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов считает, что победители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могли бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил Legalbet.

«Почему у нас команда-победитель Кубка Гагарина не встречается с президентом, как в Национальной хоккейной лиге? Было бы здорово такую встречу проводить, не знаю, почему такого не происходит так, как в США. Это колоссальное событие на всю жизнь, кто-то вообще чемпионом не становится.

Было бы здорово чествовать чемпионов у президента, хотя бы на короткое время. Путин сам в хоккей играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь», — сказал Щитов.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

Ранее матч сборной России против легионеров КХЛ назвали нужным.