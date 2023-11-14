Назван лучший сезон в карьере Медведева

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады – 2012 Надежда Петрова прокомментировала высказывание Андрея Рублева о том, что его соперник в первом матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Даниил Медведев проводит лучший сезон в карьере. В беседе с «Газетой.Ru» она заметила, что считает другой сезон лучшим для Медведева.

«Рублев сказал, что Медведев проводит лучший сезон в карьере? Частично соглашусь, Даня проводит хороший сезон. Но лучшим у него, наверное, был тот сезон, когда он выиграл US Open (сезон-2021 — «Газета.Ru»)», — сказала Петрова.

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Ранее теннисистка Пивоварова назвала Рублева «огненным» мужчиной.