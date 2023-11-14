Вяльбе назвала Березуцкого козлом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко отреагировала на слова бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов выступать за другие страны ради развития. Ее слова передает Sport24.

«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», — сказала Вяльбе.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее в Госдуме назвали Березуцкого предателем и призвали его сдать российский паспорт.