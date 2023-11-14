ПФК ЦСКА номинирован на премию УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) направил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список кандидатов от страны на премию Grassroots Awards. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так ПФК ЦСКА попал в номинацию «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола». Результаты будут объявлены весной 2024 года.

«Премия проводится среди европейских национальных ассоциаций. Она отмечает самые яркие достижения массового футбола в Европе, поощряя усердную работу энтузиастов, клубов и объединений в развитии футбола на местах», — сказано в сообщении на сайте РФС.

ЦСКА в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России. Подопечные Владимира Федотова в финале обыграли «Краснодар» в серии пенальти. В чемпионате России москвичи стали вторыми, уступив только «Зениту».

В текущем сезоне ЦСКА после 15 туров, набрав 25 очков, делит третье место в турнирной таблице с «Динамо» и «Крыльями Советов». В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Факелом», пропустив в дополнительное время.

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