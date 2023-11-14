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Зарубежный клуб пригласил Мостового на работу

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил Александра Мостового на просмотр

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президент бразильского футбольного клуба «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил на просмотр в свою команду российского специалиста Александра Мостового. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию.

Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем.

На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером», — сказал Ари.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Аршавин рассказал, у какого тренера хочет пройти стажировку Александр Мостовой.

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