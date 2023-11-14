Кержакова назвали рожденным для тренерской деятельности

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Александра Кержакова с поста главного тренера сербского «Спартака». В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что это не является трагедией, поскольку тренерская карьера неизбежно связана с отставками, добавив, что, по его мнению, Кержаков рожден для этой работы.

«Судьба любого тренера сопряжена с обязательными увольнениями, приемами на работу и опять увольнениями. Только бухгалтер, надев нарукавники, может до пенсии служить какому-то одному учреждению. Поэтому принимать все это близко к сердцу и рассматривать как трагедию людям, которые болеют за Кержакова, которые помнят его как большого футболиста, не вижу никакого смысла. Хотел бы лишь пожелать ему успехов. Конечно, Александр будет продолжать деятельность на тренерском поприще, в этом нет никакого сомнения — он для этого, наверное, рожден», — сказал Игнатьев.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

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