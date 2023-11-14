В «Локомотиве» сделали заявление после появившейся информации о драке Дзюбы и Пиняева

ФК «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявление после появившейся информации о драке между игроками команды Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой.

«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», — сказано в заявлении.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 24 очка, делит шестое место со «Спартаком».

Ранее тренера «Локомотива» обвинили в драке между Дзюбой и Пиняевым.