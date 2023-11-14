Вяльбе о Бахе: уверена, что он хотел бы, чтобы соревновались все

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может поменять свое мнение касательно допуска россиян на турниры. Ее слова передает ТАСС.

«Они же давно уже с этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут опять такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать.

Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию — они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также окончательного решения о допуске россиян на Игры 2024 года озвучено не было.

Ранее Томас Бах заявил, что ОКР нарушил Олимпийскую хартию.