Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кержакова призвали не спешить работать в «Зените»

Тренер Игнатьев считает, что Кержаков скоро вернется к тренерской работе

close
100%
KP.RU

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова с поста наставника сербского «Спартака» из Суботицы. В беседе с «Газетой.Ru» Игнатьев призвал Кержакова и других молодых специалистов не торопиться работать в российских топ-клубах.

«Возможно, всем молодым специалистам надо не спешить идти в «Спартак», в «Динамо», в «Зенит», где огромное давление. Нужно наработать понимание, получить знания и материал в командах более низкого уровня для того, чтобы избежать давления, очковой лихорадки и просто применять свои знания.

Не играет роли, будет Саша работать в России или еще где-то. Наверное, он должен, исходя из того, как он пережил эту ситуацию, по прошествии какого-то времени возобновлять тренерскую деятельность», — полагает Игнатьев.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее была названа главная проблема российских тренеров за границей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий