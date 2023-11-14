Кержакова призвали не спешить работать в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова с поста наставника сербского «Спартака» из Суботицы. В беседе с «Газетой.Ru» Игнатьев призвал Кержакова и других молодых специалистов не торопиться работать в российских топ-клубах.

«Возможно, всем молодым специалистам надо не спешить идти в «Спартак», в «Динамо», в «Зенит», где огромное давление. Нужно наработать понимание, получить знания и материал в командах более низкого уровня для того, чтобы избежать давления, очковой лихорадки и просто применять свои знания.

Не играет роли, будет Саша работать в России или еще где-то. Наверное, он должен, исходя из того, как он пережил эту ситуацию, по прошествии какого-то времени возобновлять тренерскую деятельность», — полагает Игнатьев.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее была названа главная проблема российских тренеров за границей.