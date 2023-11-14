Названа главная проблема российских тренеров за границей

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин обозначил главную проблему для российских тренеров, работающих в зарубежном чемпионате. В беседе с «Газетой.Ru», говоря об увольнении Александра Кержакова из сербского «Спартака», он подчеркнул, что для специалистов крайне важно иметь возможность общаться со своими футболистами на одном языке.

«Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России и передавали опыт. Если по каким-то причинам Кержаков хочет работать за границей, то пусть пытается. Но это будет намного тяжелее, чем в России. Здесь им будет легче, и это полезнее для нашего футбола. Проявить себя в Европе как тренеру намного сложнее как минимум из-за языка, и это создает проблемы для многих футболистов, потому что мало кто знает язык так, как это нужно для тренерской работы», — считает Булыкин.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее Булыкин объяснил, что дала Кержакову работа в «Спартаке».