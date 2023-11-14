В Госдуме назвали Березуцкого предателем и призвали его сдать российский паспорт

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев раскритиковал экс-футболиста московского ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны. Слова Свищева передает Legalbet.

«После таких слов надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации.

Мы живем в России, да, мы понимаем, что сейчас не самые лучшие и светлые времена у нашей страны, но поступать так, как поступает Березуцкий, это достойно предательства!

У нас хорошие клиники, пусть немного полежит, поймет, что был не прав, и извинится. Березуцкий забыл, что он всю жизнь проиграл в ЦСКА. Ему платили российские налогоплательщики. Если он с чем-то не согласен, то пусть сдаст российский паспорт», — заявил Свищев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

Василий Березуцкий начинал свою игровую карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

С 2003 по 2016 год он выступал за национальную команду России. За 105 матчей в футболке сборной России он забил пять мячей. На прошедшем в Австрии и Швейцарии Евро-2008 года он в составе российской сборной выиграл бронзовые медали. Тогда россияне одержали победу в четвертьфинале над сборной Нидерландов, но проиграли испанцам в полуфинале турнира.

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером в голландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее Березуцкий назвал свою единственную мечту.