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Ковальчук назвал крайний срок, когда определится, будет ли продолжать карьеру

Хоккеист Ковальчук до конца ноября определится, продолжит ли он игровую карьеру

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Reuters

Бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что до конца ноября определится по поводу возобновления игровой карьеры. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может продолжить карьеру в «Спартаке», воспитанником которого является.

«Я говорил, что до конца месяца мне нужно точно определиться с тем, буду ли я продолжать играть. Потому что это и для тренерского штаба было бы удобно, все равно перед плей-офф будут какие-то дополнительные обмены. До конца ноября определюсь», — сказал Ковальчук.

Ковальчук в настоящий момент приостановил свою профессиональную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

Ранее Ковальчук оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

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