Ковальчук оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Ковальчука передает РИА Новости.

«Думаю, на него не влияют разговоры о том, что надо побить рекорд. Саша может за пять игр забить десять голов. И все будут говорить по-другому. Команда идет в зоне плей-офф, у них есть свои проблемы, перестройка, но Саша свои очки набирает, ведет команду за собой. Уверен, он побьет рекорд», — сказал Ковальчук.

12 ноября Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс». «Столичные победили со счетом 4:1.

После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены.

Ранее сообщалось, что Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона.