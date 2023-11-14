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Аршавин раскритиковал российского футболиста за решение уехать в Европу

Аршавин раскритиковал решение Кузяева перейти из «Зенита» во французский «Гавр»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что ему непонятен переход Далера Кузяева из петербургской команды во французский «Гавр».

«Переход Кузяева для меня непонятен по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр». Чего он там добьется? Дай бог, пойдет на повышение. Но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет. Я привык играть в «Зените», потому что я могу что-то выиграть», — сказал Аршавин.

12 июля 30‑летний россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету 12 матчей за «Гавр» в чемпионате Франции, в которых он оформил два гола. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет €10 млн.

Ранее экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать и выступать за другие страны.

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Футбол. Чемпионат Франции
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