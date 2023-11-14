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Российский теннисист Рублев послал болельщика во время матча в Италии

Теннисист Рублев по-русски послал болельщика по ходу матча с Медведевым в Турине

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев во время встречи с соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине нецензурно отреагировал на призыв фаната.

Перед подачей болельщик на русском языке выкрикнул Рублеву «Соберись!», на что Андрей ответил: «Иди в жопу».

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Медведев повторил достижение Новака Джоковича.

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