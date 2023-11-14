Журналист Уткин сравнил ЦСКА с тяжелобольным

Журналист Василий Уткин заявил, что московский ЦСКА играл роль тяжелобольного в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«ЦСКА играет роль тяжелобольного. Словно калеке, армейцам все прощается, ведь у них так мало игроков», — сказал Уткин.

В матче 15 тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с воронежским «Факелом».

После этой игры «Факел» набрал 19 очков и закрепился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место.

В следующем туре команда под руководством Владимира Федотова сыграет на своем поле с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» 25 ноября и начнется в 17:30 мск. «Факел» в 16-м туре отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обвинили в недоработке из-за упущенной победы над «Факелом».