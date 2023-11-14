Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист Уткин сравнил ЦСКА с тяжелобольным

Журналист Уткин: ЦСКА играет роль тяжелобольного

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналист Василий Уткин заявил, что московский ЦСКА играл роль тяжелобольного в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«ЦСКА играет роль тяжелобольного. Словно калеке, армейцам все прощается, ведь у них так мало игроков», — сказал Уткин.

В матче 15 тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с воронежским «Факелом».

После этой игры «Факел» набрал 19 очков и закрепился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место.

В следующем туре команда под руководством Владимира Федотова сыграет на своем поле с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» 25 ноября и начнется в 17:30 мск. «Факел» в 16-м туре отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обвинили в недоработке из-за упущенной победы над «Факелом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий