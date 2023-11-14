Мостовой дал оценку «Спартаку» за выступление в первом круге РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что в первом круге красно-белые выступили ниже среднего, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как бы я оценили выступление «Спартака» в первом круге? Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат», — сказал Мостовой.

В матче 15 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября. Ростовчане на своем поле примут нижегородский «Пари НН». Встреча состоится 26 ноября.

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