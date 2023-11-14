Мостовой о тренере «Спартака» Абаскале: просто кошмар

Ветеран московского «Спартака» Александр Мостовой подверг критике работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Он просто приехал в команду учиться. Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто. Уже до смешного доходит», — сказал Мостовой.

В 15-м туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее Леонид Федун оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ.