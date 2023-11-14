В «Реале Сосьедад» рассказали об успехах Захаряна в изучении испанского языка

В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» рассказали, что новичок клуба Арсен Захарян продолжает совершенствовать свой испанский язык, передает «Матч ТВ».

«Арсен продолжает совершенствовать свой испанский язык на занятиях. На поле помогают сотрудники и товарищи», — заявили в команде.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Пока футболист не может закрепиться в стартовом составе.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Российский футболист вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее испанский футболист рассказал, получится ли у Захаряна заиграть в Европе.