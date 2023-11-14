Стало известно, возглавит ли Черчесов «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что московский «Спартак» не рассматривает Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

«Сейчас Черчесов не рассматривается. Даже близко. А кто рассматривается? Иностранец», — сказал Гурцкая.

В матче 15 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября. Ростовчане на своем поле примут нижегородский «Пари НН». Встреча состоится 26 ноября.

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