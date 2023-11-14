Томас Бах заявил, что ОКР нарушил Олимпийскую хартию

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение организации приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), отметив, что этот шаг был сделан из-за того, что ОКР нарушил территориальную целостность Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является грубым нарушением Олимпийской хартии, передает пресс-служба МОК.

«Это не означает, что международные спортивные федерации должны автоматически приостановить членство соответствующих российских спортивных федераций. Каждая федерация должна рассмотреть ситуацию с учетом ее устава», — сказал Бах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее сообщалось, что российский чемпион мира будет выступать за Швецию.