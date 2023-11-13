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Семин назвал главное открытие первого круга РПЛ

Семин считает Файзуллаева из ЦСКА главным открытием первого круга РПЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин признался, что в первой части чемпионата России ему понравился вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Об этом он заявил Metaratings.

«Главное открытие первого круга в этом сезоне? Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок», — сказал Семин.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 10 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл четыре матча и отдал одну голевую передачу.

После 15 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова, набрав 25 очков, делят третье место с «Динамо» и «Крыльями Советов». В минувшем туре ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1, пропустив в дополнительное время. Голами отметились Давила и Божин.

Ранее был назван лучший защитник первого круга РПЛ.

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