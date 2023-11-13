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Иностранцев из «Зенита» обвинили в снижении требований к себе

Тренер Непомнящий: иностранцы из «Зенита» уже не пашут так, как раньше

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий считает, что иностранные футболисты «Зенита» в текущем сезоне не показывают свой максимум. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Разочаровывают иностранцы — Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Дуглас Сантос... Если в прошлом сезоне все они были в полном порядке, то сейчас снизили к себе требования. Уже не пашут так, как раньше.

Да вы вспомните, как еще недавно Барриос и Дуглас Сантос выжигали все! Теперь такого нет. Они просто играют в футбол. Старательно, но не более. Вендел и Клаудиньо тоже свой максимум не показывают», — сказал Непомнящий.

За «Зенит» выступают семь представителей Бразилии, один казах, один серб, один казах, один француз и двое футболистов из Колумбии.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Сочи».

Ранее был назван лучший защитник первого круга РПЛ.

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