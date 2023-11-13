Булыкин объяснил, почему никто не покупает российских футболистов

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что российские футболисты не уезжают в европейские чемпионаты из-за денег. Об этом он заявил Legalbet.

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить. Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но на данный момент сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать», — сказал Булыкин.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее суперкомпьютер выбрал победителя РПЛ в текущем сезоне.