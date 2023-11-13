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Суперкомпьютер выбрал победителя РПЛ в текущем сезоне

«Зенит» является главным фаворитом на победу в РПЛ

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РПЛ

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на чемпионство в сезоне-2023/2024. Данные брались на основе первых 15 игр сезона.

Так, по мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали по-прежнему является «Зенит». Вероятность победы петербургской команды в чемпионате России выросла до 57,9%. Месяц назад шанс подопечных Сергея Семака на чемпионство оценивался на 5,9% меньше. Вероятность победы «Краснодара» оценивается в 37,2%. По мнению компьютера, шансы московского ЦСКА на чемпионство — 3%. «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» имеют вероятность победы в чемпионате менее одного процента.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. Третье место делят «Динамо», ЦСКА и «Крылья Советов» (25 очков).

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