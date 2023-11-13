Федун рассказал о будущем капитана «Спартака» Джикии в клубе

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что капитан красно-белых Георгий Джикия еще поможет клубу, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник», — сказал Федун.

Соглашение 29-летнего защитника и «Спартака» истекает 31 мая 2024 года. Он выступает за клуб с 2017 года. Вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне игрок провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 13 возможных.

12 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл с «Ростовом» Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

Ранее Джикию назвали насквозь пропитанным «Спартаком».