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Фетисов назвал событие, которое станет самым громким в мировом спорте

Фетисов: рекорд Овечкина по голам в НХЛ станет самым громким событием в спорте

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что возможный рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может стать самым громким событием в мировом спорте, передает ТАСС.

«Я верю в Сашу. Он идет к рекорду, который будет самым громкими событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. Еще пару лет назад я бы не поверил в то, что рекорд Гретцки может быть побит», — сказал Фетисов.

12 ноября Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс». «Столичные победили со счетом 4:1.

После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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