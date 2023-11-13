Хабиб назвал российский футбольный клуб, за который болел его отец

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал в своих соцсетях, что его отец Абдулманап болел за московский «Спартак».

«Отец был большим болельщиком «Спартака», — написал Хабиб.

Перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» подарил Хабибу футболку с номером «29-0» в честь победной серии Хабиба в смешанных единоборствах (ММА).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее Ислам Махачев рассказал о своем отношении к сравнениям с Хабибом.