Федун оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что красно-белые неудачно провели первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24, передает «Спорт-Экспресс».

«Первый круг неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Нужно делать выводы и идти дальше», — сказал Федун.

В 15-м туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее Федун назвал игрока, который помог «Спартаку» обыграть «Ростов».