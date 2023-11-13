Федун назвал игрока, который помог «Спартаку» обыграть «Ростов»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что Александр Соболев помог красно-белым одержать победу над «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Отлично, что взяли три очка. Это важная победа. Слава богу, что тренер переступил через свои принципы и в конце выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали», — сказал Федун.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее Валерий Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» в матче со «Спартаком».