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Российский боец сделал первое заявление после нокаута за минуту

Боец Павлович заявил, что не получил урона здоровью после нокаута на UFC 295

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский боец Сергея Павлович после поражения британцу Тому Аспиналлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата под номером 295 заявил, что его главная цель — провести реванш со своим противником. Его слова передает Fight.ru.

«Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урона своему здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем», — заявил Павлович.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

Ранее тренер избитого на UFC 295 бойца Павловича взял на себя вину за быстрый нокаут.

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