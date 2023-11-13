Российский боец сделал первое заявление после нокаута за минуту

Российский боец Сергея Павлович после поражения британцу Тому Аспиналлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата под номером 295 заявил, что его главная цель — провести реванш со своим противником. Его слова передает Fight.ru.

«Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урона своему здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем», — заявил Павлович.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

Ранее тренер избитого на UFC 295 бойца Павловича взял на себя вину за быстрый нокаут.