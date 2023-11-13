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Тренер «Спартака» Абаскаль раскрыл, как на него влияет критика

Тренер «Спартака» Абаскаль: чем больше критикуют — тем лучше

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил, как относится к частой критике. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда игра идет хорошо, сложно входить в нее с лавки — у тех, кто на поле, и так все хорошо получается. Было сложно сегодня что-то улучшить. Нам нужны были физика и свежесть. А что до критики: чем больше говорят — тем лучше», — заявил Абаскаль.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее стала известна команда, которая заняла последнее место в РПЛ после первого круга чемпионата.

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