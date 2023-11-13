Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал свою команду за первый тайм в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» и заявил, что неудовлетворен результатами своей команды по итогам первой половины национального первенства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В первом тайме «Ростова» не было на поле. В первом тайме мы не играли... Первый тайм — это катастрофа в исполнении «Ростова». Думаю, знаю, почему. Уже сказал и еще раз скажу игрокам свои мысли», — заявил Карпин.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее стала известна команда, которая заняла последнее место в РПЛ после первого круга чемпионата.