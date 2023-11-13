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Российский хоккеист стал второй звездой недели НХЛ

Портал The Hockey News признал игрока «Тампы» Кучерова второй звездой недели НХЛ

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Reuters

Российский хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey News.

«Его личный рекорд в карьере (41 гол и 128 очков) ему будет сложно превзойти, но Кучеров, безусловно, сможет превзойти свой результат прошлого года в 113 очков», — указано в статье.

В трех матчах на завершившейся неделе Кучеров забросил четыре шайбы и набрал семь очков. При этом хоккеист пропустил матч с »Каролиной Харрикейнз», который состоялся в ночь на 12 ноября, из-за заболевания. В текущем сезоне российский хоккеист принял участие в 14 матчах своей команды, набрав 23 очка — на его счету 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Он забросил шайбу в четвертом подряд матче.

Первой звездой недели признан форвард Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». Он забил пять голов и сделал три передачи, набрав восемь очков за три игры. Третье место занял Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету четыре гола и семь очков в четырёх играх недели.

Ранее Кучеров потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

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