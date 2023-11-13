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Слушание CAS по делу Валиевой назвали мутной историей

Тренер Жулин: очень бы хотел, чтобы Валиеву прекратили терроризировать

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Максим Богодвид/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился размышлениями о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и выразил надежду, что от спортсменки отстанут. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да что-то там мутная какая-то история. Сомневаюсь, что в сторону Валиевой все это разрешится в связи с последними событиями, которые разворачиваются. Но очень бы хотел, чтобы нашу Камилу прекратили уже терроризировать», — заявил Жулин.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

12 ноября Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

Ранее стало известно, почему Валиева не сможет опротестовать судейство.

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